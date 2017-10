L'association de défense des animaux GAIA et la Fur Free Alliance ont le grand plaisir de rendre publique la décision prise par la maison de couture mondialement célèbre Gucci de ne plus commercialiser de fourrure.

«Avec cette décision, le monde de la mode passe un cran au-dessus sur le plan éthique», commente Ann De Greef, directrice de Gaia. «Gageons que d’autres marques leur emboîteront le pas afin de répondre à une demande des consommateurs pour une mode éthique et durable qui se fait de plus en plus pressante».

Pour Marco Bizzarri, président de Gucci, cité dans le communiqué: «La conscience sociale est une des valeurs fondamentales de Gucci, et nous continuerons à travailler pour respecter encore davantage l’environnement et les animaux. Avec l’aide de la Fur Free Alliance et l’association italienne LAV, Gucci est heureux de franchir cette étape. Nous espérons que notre engagement pourra contribuer à d’autres innovations et prises de conscience, afin de rendre l’industrie de la mode plus éthique.»

L'engagement de Gucci fait suite à un long dialogue que la marque a pu avoir avec la Fur Free Alliance, une coalition internationale de plus de 40 associations de défense des animaux qui œuvrent à mettre fin au commerce de fourrure, et dont GAIA est le représentant belge.

La décision de Gucci concerne les visons, les coyotes, les chiens viverrins, les renards, les lapins, les moutons karakul, et toutes les autres espèces qui sont spécialement élevées ou capturées pour la production de fourrure. Cette mesure entrera en vigueur à partir de la collection printemps-été 2018, a déclaré son président Marco Bizzarri.

La Fur Free Alliance souhaite continuer à soutenir Gucci en vue d'identifier et de diminuer son impact sur les animaux en l'environnement.

Par son nouvel engagement, l'entreprise italienne de luxe s'ajoute à la liste du programme international « Commerce sans fourrure » (http://www.gaia.be/fr/programme-commerce-sans-fourrure), qui compte déjà des marques comme Armani, Hugo Boss, Yoox Net-a-Porter, Stella McCartney et bien d’autres.