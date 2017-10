La nouvelle année, c’est le temps des retrouvailles, des cartes de vœux... et des augmentations de prix. D’habitude, votre facture d’eau n’y échappe pas. Mais pour les ménages qui sont connectés au réseau de la SWDE, qui couvre 200 communes et fournit 65 % des Wallons, il y a une bonne nouvelle...

Le prix de l’eau est constitué, outre une redevance fixe et une TVA de 6 %, de deux principaux postes : ce que l’on appelle le « coût vérité distribution » et le « coût vérité assainissement ».

Coût vérité signifie que le prix demandé doit correspondre aux coûts supportés d’une part par la SWDE (distribution) et la SPGE (Société publique de gestion de l’eau, assainissement). Malgré un fort endettement, cette dernière ne pourra pas augmenter ses tarifs durant les années 2018 et 2019, comme nous l’avions annoncé en juin dernier. Le 1 er juillet, le m³ avait augmenté de 25 centimes. C’était la dernière fois pour la SPGE, qui pourra seulement répercuter l’inflation à partie de 2020.

Quant à la SWDE, ses comptes sont à l’équilibre et elle dégage suffisamment de liquidités (si l’on peut dire) pour mener ses investissements. Le coût vérité de distribution n’a plus bougé depuis septembre 2014 et si le porte-parole ne veut absolument pas confirmer que ce sera encore le cas l’an prochain, nous pouvons le déduire de ses résultats (équilibre entre recettes et dépenses) et aussi de la volonté politique de voir maintenu un tarif raisonnable. Une bonne nouvelle, assurément.