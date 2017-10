Le viaduc Herrmann-Debroux rouvrira jeudi

Le viaduc Herrmann-Debroux rouvrira dès demain, jeudi. Le gouvernement bruxellois ne l’a pas encore annoncée officiellement mais nous apprenons à bonne source que l’ouvrage d’art bruxellois sera à nouveau ouvert à la circulation. Le viaduc situé à la sortie de l’E411, sur le territoire d’Auderghem avait été fermé dans la nuit de vendredi à samedi dernier préventivement. Des analyses avaient révélé des problèmes au niveau de la structure en béton. Elle présente des fissures.

Ce mercredi, après des analyses plus poussées, il a été décidé de rouvrir le viaduc aux automobilistes. Bien qu’à terme, une reflexion sur l’ouvrage doit être menée, pour l’instant, le gouvernement possède toute assurance qu’il n’y a pas de risque immédiat pour la stabilité du viaduc et de fait, la sécurité des usagers.

La mission vient d’être donnée à Bruxelles Mobilité de préparer la réouverture de cet ouvrage qui permet d’accéder à la capitale depuis l’autoroute E411. Les équipes auront besoin de travailler jusqu’à jeudi matin inclus pour effectuer certaines tâches. De nombreux marquages provisoires au sol ou encore des adaptations des feux de signalisation doivent être modifiés pour permettre à nouveau une circulation normale. Cette remise en état est nécessaire pour éviter toute confusion de la part des automobilistes et éviter les accidents.

La fermeture du viaduc décidée vendredi dernier jusqu’à jeudi matin, dans l’attente des résultats d’analyses, était préventive. Une première inspection visuelle avait été effectuée en mars 2016. Elle n’avait pas relevé de problème majeur. Les experts conseillaient cependant une analyse interne de l’ouvrage.

Dans ce cadre, pendant la nuit de vendredi à samedi, Bruxelles Mobilité avait décidé de fermer le viaduc entre la station Beaulieu et la chaussée de Wavre en raison de risques d’instabilité liés à une dégradation du béton. Le gouvernement bruxellois avait autorisé samedi matin la fermeture de plus de 72 heures demandée par Bruxelles Mobilité. La situation a été réévaluée mercredi sur la base des résultats de l’analyse chimique du béton sur une partie problématique de 10 mètres de long et de l’analyse mécanique sur la stabilité globale du pont et sa capacité de portance.

Malgré de nombreuses alternatives déployées par les différents niveaux de pouvoirs et entre les Régions, notamment au niveau de l’offre de transports en commun, la fermeture du viaduc a engendré d’importants problèmes de circulation.