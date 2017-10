Le ministère public a requis mercredi, devant le tribunal correctionnel de Tongres, huit mois de prison avec sursis et une amende de 800 euros à l’encontre d’un Liégeois de 25 ans qui avait envoyé des menaces à la secrétaire d’Etat N-VA Zuhal Demir.

Le 19 mars, le prévenu avait lu sur un site turc que Mme Demir était membre du mouvement kurde PKK. Il affirme qu’un lien pour contacter le parti se trouvait au bas de l’article.

Dans le courriel adressé à la secrétaire d’Etat, l’individu écrit que «de telles personnes devraient être lynchées». Il les qualifie également de «chiens». Devant la cour, le Liégeois a affirmé qu’il parlait des terroristes qui visent les salles de concert et les supermarchés, et non de Zuhal Demir en personne. Il dit aussi ne pas s’être rendu compte que le message était directement adressé à sa boite personnelle.

La secrétaire d’Etat à l’Egalité des chances avait prévenu la police. Le mail faisait notamment état d’une attaque prévue le 16 avril. Lors d’une perquisition, les enquêteurs ont découvert, au domicile du prévenu à Liège, une arme pour laquelle il n’avait pas d’autorisation.

Le conseil de Mme Demir a réclamé qu’un signal fort soit donné par la cour. La secrétaire d’Etat avait déjà fait l’objet d’une menace similaire en février dernier. Le dossier avait également atterri devant le tribunal de Tongres.

Jugement le 8 novembre.