Madrid menace de suspendre l'autonomie de la Catalogne

Dans une nouvelle escalade de la crise entre Madrid et l’une des plus riches régions d’Espagne, M. Rajoy a enjoint à Carles Puigdemont de revenir à la légalité, faute de quoi il utiliserait pour la première fois l’article 155 de la Constitution, qui permet de suspendre l’autonomie d’une région.

Dans une brève déclaration télévisée, il a annoncé avoir demandé formellement au président catalan s’il avait déclaré l’indépendance de la Catalogne, après «la confusion engendrée délibérément» par l’exécutif catalan mardi soir. Cette demande est préalable à toute mesure que le gouvernement pourrait prendre dans le cadre de l’article 155, a ajouté M. Rajoy.

Et maintenant...

«De la réponse du président (...) à cette demande dépendra la suite des événements dans les prochains jours», a ajouté le chef du gouvernement conservateur.

La suspension de l’autonomie, sans précédent depuis 1934, serait considérée par beaucoup de Catalans comme un affront et pourrait déclencher des troubles dans cette région très attachée à sa langue et sa culture et dont l’autonomie a été rétablie après la mort du dictateur Francisco Franco (1939-1975).

« Respect de l’ordre constitutionnel »

L’Union européenne, déjà secouée par le Brexit, suit la crise avec inquiétude. La Commission européenne a répété avec force mercredi qu’elle attendait un «plein respect de l’ordre constitutionnel espagnol».

Les dirigeants indépendantistes de Catalogne se sont appuyés mardi sur la victoire du «oui» à l’indépendance au référendum d’autodétermination interdit et contesté du 1er octobre — avec 90% des voix et une participation de 43% — pour signer une déclaration d’indépendance de la République de Catalogne.

Mais M. Puigdemont avait préalablement annoncé qu’il suspendait les effets de la déclaration dans l’attente d’un dialogue avec Madrid.