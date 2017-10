Louise, une jeune femme de 24 ans originaire du Mans (en France) a été retrouvée morte dans le kot qu’elle occupait à Liège. Elle a reçu un coup de couteau dans la poitrine et a apparemment été étranglée.

La jeune femme suivait des études de vétérinaire à Liège. Lundi, elle ne s’est pas présentée au cours et c’est une amie qui s’en est inquiétée et a prévenu un proche de Louise. Il s’est rendu sur place et a découvert le corps de la jeune femme.

La police s’est rendue sur les lieux et n’a pas trouvé de trace de vol ni de fouille des lieux. Louise, par contre, avait reçu un coup de couteau à la poitrine et avait été étranglée.

Les parents de l’étudiante ont été prévenus et devraient arriver à Liège ce mercredi matin, selon La Dernière Heure.