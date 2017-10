Martinez: «La liste des 23? Le pire moment de mon travail»

Si tu marques autant, cela signifie que tu te crées beaucoup d’occasions et donc, que tu joues en équipe. Aujourd’hui, ce qui m’a plu, c’est de voir de nouvelles têtes intégrer l’équipe de base. C’est important. Le groupe est resté focalisé sur le terrain. L’objectif consistait à être tête de série pour le tirage au sort et on a remporté nos deux rencontres. Que ce soit en Bosnie face à une équipe qui devait absolument gagner, ou contre Chypre. De plus, on garde le zéro derrière. On peut donc dire qu’on a réalisé une excellente campagne de qualification.