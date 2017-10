Un clip émotion contre la vitesse au volant: des parents de victimes acteurs d'un jour

Un automobiliste flashé en excès de vitesse qui rencontre un parent d’une victime de la vitesse sur la route. C’est le concept du clip vidéo de l’association « Parents d’Enfants Victimes de la Route » lancé ce lundi sur les réseaux sociaux et déjà visionné plus de 50.000 fois. Une séquence émotion réalisée en collaboration avec la police fédérale, à laquelle a pris part Michelle Moreau. Cette Gembloutoise dont le fils Olivier a été mortellement fauché par un chauffard ivre alors qu’il n’avait que 13 ans.

Le rendez-vous était donné il y a quelques jours, sur la Nationale 4 entre Ernage et Gembloux. C’est là que la police fédérale avait installé un radar embarqué dans une camionnette blanche. La limitation de vitesse y est de 70 km/h mais rapidement, des automobilistes sont flashés en infraction et priés de s’arrêter un peu plus loin. Après le contrôle classique des papiers et le paiement de l’amende, ces automobilistes en infraction se voient proposer de participer à une nouvelle campagne de sensibilisation à la sécurité routière.

« Il y avait un papa de victime, Bertrand, et une maman, moi », nous explique Michelle Moreau. Cette Gembloutoise a vu sa vie basculer le 2 novembre 2005, lorsque son fils Olivier âgé de 13 ans est mortellement fauché par un chauffard ivre. L’homme de 55 ans avait plus de 3g d’alcool dans le sang, et roulait trop vite.

> Pour elle, cette confrontation avec ces automobilistes était très étrange et chargée en émotion.

> Son histoire, évidemment, émeut les automobilistes en infraction auxquels elle s’adresse.