Notre grand baromètre à un an des élections: une femme à la tête de Saint-Nicolas? Voici ce que les habitants pensent de leur commune (vidéo)

Charles Ledent

À un an des élections communales, nous avons sondé les habitants sur ce qu’ils aiment et ce qu’ils n’aiment pas dans leur commune. Nous faisons aussi le point sur les listes politiques qui commencent à prendre forme. Avec la perspective de voir s’installer dans un an une femme bourgmestre, en l’occurrence Valérie Maes, qui devrait emmener la liste PS.