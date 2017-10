Révélations: voici pourquoi Bill et Hillary Clinton ne se parlent plus depuis des semaines!

Bill et Hillary Clinton sont en guerre froide : ils ne se parlent plus. La raison ? Le livre de Hillary Clinton que Bill aurait carrément jeté à la poubelle. Ils n’ont pas été vus ensemble depuis le mois d’août et ne se parleraient plus que par amis et avocats interposés.

Ils ont traversé durant des années d’énormes turbulences. En plein scandale « Lewinsky », Bill et Hillary avaient su se montrer unis. Mais cette fois, il y aurait véritablement de l’eau dans le gaz.

Ainsi, selon de nouvelles révélations de l’auteur Edward Klein, qui a écrit de nombreux livres sur le couple présidentiel, Bill et Hillary ne se parleraient plus. Des confidences relayées par nos confrères du Daily Mail. Objet de la dispute entre l’ancien président et l’ex-candidate démocrate à l’élection présidentielle ? Le livre explosif de Hillary Clinton, « What happened », qui sera disponible dès le 20 septembre dans sa version française sous le titre « Ça s’est passé comme cela ».

L’ancien président aurait carrément jeté le manuscrit à la poubelle lorsque Hillary a choisi d’ignorer les conseils de son mari. Celui-ci voulait simplement éviter qu’elle publie cette version. Il avait même réécrit partiellement l’ouvrage. Des corrections qu’elle a choisi d’ignorer. Selon l’auteur Edward Klein, Bill Clinton détestait le titre « What happened », car il estimait que les lecteurs allaient y répondre « You Lost », soit « Vous avez perdu ».

Bill Clinton a également supplié son épouse de ne pas publier ce livre. elle a refusé en lui lançant : « Le livre est terminé, et il sera publié tel quel ».

La dernière fois que le couple a été aperçu ensemble, c’est lors d’une visite chez des amis dans les Hamptons à la fin août. Depuis, Hillary fait le tour des plateaux TV et donne des conférences à travers les États-Unis… sans son mari. Et selon la source qui s’est confiée à Edward Klein, le couple ne se parle plus que par amis et avocats interposés. Ambiance !