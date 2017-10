Une file s’était formée à hauteur de Courtrai-Est, sur la E17 en direction de Gand, en raison de travaux. C’est en fin d’embouteillage que le camion-citerne a percuté le poids-lourd. Le chauffeur du premier véhicule a été grièvement blessé. Il a pu être réanimé sur place mais est ensuite décédé des suites de ses blessures. Le camion-citerne transportait du sulfate de fer. Aucune fuite n’a été constatée.

Une seule bande de circulation est actuellement disponible. Le trafic étant plus dense en ce jour d’action syndicale contre le gouvernement, les embarras de circulation sont donc plus importants aussi en ce début d’heure de pointe du soir. « Cet incident mettra un certain temps à être réglé, les files augmentent donc, ainsi que les temps de parcours, dans cette zone », précise Peter Bruyninckx, porte-parole du Centre flamand de gestion du trafic. Il est conseillé d’éviter la E17 et d’opter plutôt pour la route alternative que constitue le R8.