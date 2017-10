Écoles numériques: Jeholet accuse Marcourt d'avoir équipé 70 établissements sans respecter les procédures, juste avant de quitter ses fonctions!

Ce mardi, le ministre wallon de l’Économie, de l’Emploi et de la Formation, Pierre-Yves Jeholet (MR), était interrogé sur les projets d’équipement numérique des établissements scolaires. Théoriquement 500 écoles devaient recevoir des équipements pour l’année 2017. Mais ce chiffre a grimpé à 570 écoles… car Jean-Claude Marcourt (PS) aurait repêché in extremis des projets avant de quitter ses fonctions !

Chaque année, des écoles peuvent recevoir de nouveaux équipements numériques financés par la Région wallonne. Sur base d’appels à projets, 500 établissements sont équipés chaque année. Et le ministre Jeholet l’affirme : les lauréats du projet « École Numérique 2017 » commencent à recevoir leurs équipements. Mais pour 2017, Pierre-Yves Jeholet ajoute un élément important : il n’y a plus 500 lauréats, mais bien… 570 !

« Si j’ai évoqué tout à l’heure 570 lauréats au lieu des 500 prévus par le Plan École Numérique, c’est parce que j’ai très rapidement été informé, après ma prise de fonction, du fait qu’une septantaine de projets avaient été « repêchés » par mon prédécesseur », a précisé dans sa réponse en commission Pierre-Yves Jeholet. « Ai-je besoin de préciser que ce repêchage s’est fait en dehors de toute procédure, sans aucun respect des critères de sélections mis en place ni bien sûr du classement établi par le jury. »

Le ministre de l’Économie enfonce le clou mais se montre rassurant vis-à-vis des écoles concernées. « J’ai finalement décidé de confirmer les investissements dans les écoles repêchées, notamment parce qu’elles ont été informées, là aussi en dehors de toute procédure, de leur sélection. Mais je ne peux que regretter cette attitude de « fait du prince » : elle nuit gravement à la crédibilité du projet et des équipes qui ont travaillé pour le mener à bien. Mais il faut également souligner que ces projets repêchés ne seront pas, à la différence des 500 projets sélectionnés par le jury, concernés par l’accompagnement pédagogique de la Fédération Wallonie Bruxelles. »

Jean-Claude Marcourt dément !

Du côté de Jean-Claude Marcourt, toujours ministre de l’Enseignement supérieur en Fédération Wallonie-Bruxelles, on dément tout favoritisme ou « fait du prince » : « Il n’est pas question ici d’une prise de décisions subjectives », lance le porte-parole de Jean-Claude Marcourt. « Nous avions annoncé des projets pour 500 écoles, qui bénéficieraient aussi d’un accompagnement pédagogique financé par la Fédération Wallonne-Bruxelles. Vu qu’il restait des budgets du côté de la Wallonie, nous avons repêché une cinquantaine de projets, pour 70 écoles pour ne pas freiner la dynamique de l’équipement. Il n’y a pas ici de favoritisme. Nous avons repris les projets qui bénéficiaient des meilleurs classements. Nous avons également regardé les établissements les plus confrontés à la fracture numérique et qui nécessitaient une action rapide. Pierre-Yves Jeholet ferait mieux de commencer à endosser son rôle de ministre plutôt que de continuer son rôle de membre de l’opposition. La Wallonie a besoin d’autre chose aujourd’hui ! »