Ce jugement confirme en tout point le jugement rendu en décembre 2016 par le juge du tribunal de police de Dinant. Le chauffard a ainsi écopé d’une amende de 6.000 euros avec sursis partiel, d’un an de déchéance du permis de conduire avec sursis de neuf mois et l’obligation de repasser tous les examens du permis de conduire en plus des deux ans de prison avec sursis de 20 mois.

«Ce premier jugement était légal et adapté à la gravité des faits», a motivé la présidente du tribunal.

Le prévenu circulait sur la N978 le 11 juillet 2015 lorsqu’il a dévié de sa trajectoire dans un léger virage pour percuter de plein fouet un véhicule qui circulait en sens inverse, provoquant la mort des deux occupants, Grégory et Mélanie, un couple de 28 et 24 ans.» Un troisième véhicule qui le suivait a également été impliqué dans l’accident. Le prévenu avait 2,36g d’alcool/l de sang, soit cinq fois la limite autorisée. Selon un expert, une telle dose multiplie le risque d’accident par 200», a commenté le parquet.