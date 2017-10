Las Vegas: Stephen Paddock a tiré sur un vigile quelques minutes avant la tuerie

Les enquêteurs ont, dans un premier temps, cru que Stephen Paddock avait arrêté de tirer sur la foule à cause d’un agent de sécurité qui était venu à sa rencontre. Mais il semblerait, en réalité que le vigile ait été visé avant même la tuerie, a expliqué le shérif ce lundi soir.

L’agent de sécurité s’est présenté à la chambre d’hôtel de Stephen Paddock à cause d’une alarme qui s’était enclenchée car une porte de cet étage avait été mal fermée. Stephen Paddock lui a alors tiré dans la jambe, à 21h59. Six minutes plus tard, il a commencé à viser la foule, depuis sa chambre. Ce n’est qu’à 22h15 qu’il a arrêté de tirer.

Les forces de sécurité ont trouvé l’agent, blessé, alors qu’ils se rendaient vers la chambre d’hôtel. Ils ont alors retrouvé Stephen Paddock mort. Il s’était suicidé juste avant leur arrivée.