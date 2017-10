Dour: le jardin du domicile du ministre Carlo Di Antonio recouvert de papier toilette (vidéos)

Cette action symbolique avait pour but de protester contre « les réformes de me*** du gouvernement fédéral et régional », explique Laurent Dufrasne, permanent CGSP-Admi. C’est pour cette raison que les manifestants ont lancé du papier toilette.

Carlo Di Antonio (CDH) a déjà réagi et déplore « ce mouvement inopiné qui a mobilisé la police inutilement. »

De faux panneaux « à vendre » ont été plantés par les manifestants devant le domicile du ministre. De telles affiches ont également été collées devant des administrations communales et des CPAS.

Les manifestants se sont ensuite rendus à Boussu où un cortège était organisé en direction de Mons.