Mondial 2018: la Serbie et l'Islande décrochent leur ticket, l'Italie tête de série en barrages

En s’imposant dans leur groupe respectif, la Serbie et l’Islande ont validé leur ticket pour la Coupe du Monde 2018 qui se déroulera en Russie.

Cette fois, elle y est ! La Serbie a validé son ticket pour le Mondial 2018 grâce à sa courte victoire (1-0) contre la Géorgie, lundi à Belgrade, trois jours après avoir raté une première occasion de se qualifier en Autriche (2-3).

Les Serbes terminent à la première place du groupe D, la seule directement qualificative, deux points devant l’Eire, qui a décroché une place pour les barrages en allant gagner à Cardiff face au pays de Galles (0-1) dans le même temps.

Absents au Brésil en 2014, les Serbes font leur retour en Coupe du monde pour la première fois depuis 2010, édition disputée en Afrique du Sud où ils n’avaient pas su franchir la phase de groupes.

Mais que ce fut stressant ! Avec quatre changements effectués par Slavo Muslim par rapport au décevant onze de départ aligné à Vienne vendredi, dont deux en défense centrale, les Serbes ont certes su se montrer solides devant leur public, mais ont longtemps peiné dans l’animation offensive, la délivrance ne venant qu’à la 74e minute sur une contre attaque conclue par Aleksandar Prijovic.

Après une première demi-heure plutôt hachée, où les Serbes n’ont pas franchement mis en danger leurs adversaires, les hommes de Slavo Muslin sont peu à peu rentrés dans leur rencontre, et ont enfin enflammé leur stade lorsque Dusan Tadic réussissait à se procurer un face-à-face contre Georgi Makaridze, que le portier géorgien remportait (39e).

Les duels, les Géorgiens les ont souvent perdus, commettant de nombreuses fautes, mais quasiment jamais dans leurs 20 derniers mètres, obligeant les partenaires d’Aleksandar Mitrovic à frapper de loin, et concédant des coups de pied arrêtés trop éloignés pour être dangereux.

Cette équipe rugueuse, incapable de remporter le moindre match des éliminatoires, n’a pas démérité, certainement soucieuse de sauver l’honneur en allant gagner lors de cette dernière journée.

Pour preuves : la rage du gardien Makaridze, lorsque sur un exploit, il détournait une tête à bout portant du malheureux Mitrovic (54e), ou encore le sauvetage incroyable de Java Kankava sur sa ligne après un corner (70e).

C’est finalement au moment où la Géorgie commençait à y croire, que sur une contre-attaque, le capitaine serbe Branislav Ivanovic déboulait à droite, lançait Mitrovic qui remettait à ras de terre vers l’entrant Prijovic pour une finition lucide à contre-pied (74e).

La libération attendue par tout le stade de l’Etoile rouge de Belgrade, qui s’enfumait immédiatement, avant de s’enflammer définitivement au coup de sifflet final.

Une première pour l’islande

L’Islande, nation nordique de 334.000 habitants, s’est qualifiée pour le premier Mondial de son histoire en terminant première de son groupe de qualification grâce à sa victoire contre le Kosovo (2-0), lundi.

Les Islandais, sensation de l’Euro 2016 en France en atteignant les quarts de finale dès leur première participation, devancent la Croatie, victorieuse en Ukraine (2-0) et assurée de décrocher l’une des huit places de barragistes grâce à un meilleur classement que la Slovaquie (14 points contre 12).

Les qualifiés

Pays-hôte, qualifié d’office : Russie

AFRIQUE : Nigeria, Egypte

AMERIQUE DU SUD : Brésil

ASIE : Iran, Japon, Corée du Sud, Arabie Saoudite

AMERIQUE DU NORD, CENTRALE ET CARAIBES : Mexique, Costa Rica

EUROPE : Allemagne, Angleterre, Belgique, Espagne, Pologne, Islande, Serbie

NDLR : Le 5e de la zone Amsud affronte en barrage aller-retour le vainqueur de la zone Océanie (Nouvelle-Zélande) ; le 5e de l’Asie sera opposé au 4e de la zone Concacaf (Am. du Nord, Centrale et Caraïbes).

L’Italie sera tête de série en barrages

L’Italie a une certitude et une seule : elle sera tête de série lors du tirage au sort des barrages de qualification pour le Mondial 2018. Pour le reste, sa victoire 1-0 lundi en Albanie ne suffit pas à dissiper les doutes.

Il fallait gagner pour être tête de série, et aussi parce qu’enchaîner deux matches sans victoire face à la Macédoine et l’Albanie avant d’aborder un barrage à quitte ou double, ça n’est pas précisément l’idéal.

Les trois points péniblement obtenus lundi soir à Shköder assurent donc à la Nazionale un classement Fifa suffisant pour figurer dans l’urne N.1 lors du tirage au sort du 17 octobre.

Et les Italiens ont été un peu moins mauvais qu’il y a trois jours à Turin face à la Macédoine (1-1), quand ils avaient donné l’image d’une équipe peureuse et sans la moindre idée.

Pendant une heure pourtant, l’impression n’a pas été tellement meilleure en Albanie.

Malgré des réunions entre joueurs ce week-end, en l’absence du staff, et des critiques de plus en plus vives en Italie, le sélectionneur Gian Piero Ventura est revenu à son système en 4-2-4.

Et il n’a toujours pas été très concluant, notamment pendant une première période très pauvre. Immobile a frappé deux fois, Insigne a réussi un joli slalom et les Azzurri ont réclamé un penalty. C’est maigre.

Après la 60e minute, l’Albanie de Cristian Panucci a commencé à manquer un peu de souffle et les coéquipiers de Buffon ont ainsi trouvé les espaces qu’ils ne parvenaient pas à créer par eux-mêmes.

À la 73e minute, c’est donc logiquement que Candreva a ouvert la marque en frappant de près comme une mule après un bon travail à gauche de Spinazzola.

Auparavant, Buffon, remarquable sur une frappe flottante de Grezda (63e), et Chiellini avaient encore été les meilleurs Italiens, ce qui n’est pas très rassurant.

Il reste un peu plus d’un mois à l’Italie pour retrouver un peu de tout : de la confiance, de la personnalité, quelques joueurs en forme, aussi, car il y avait encore beaucoup d’absents lundi (Belotti, De Rossi, Verratti…).

Car pour l’instant, même son statut de tête de série ne suffira pas à effrayer ses adversaires. La Macédoine et l’Albanie n’ont pas eu peur, pas une seconde. C’est une indication.