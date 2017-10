Notre sondage exclusif: à Prévot-ville aussi, le PTB fait un bond en avant

C.H.

Omniprésent et assis sur une très large majorité (cdH-MR et Ecolo), Maxime Prévot semblait intouchable à Namur. L’irruption du PTB risque pourtant bien de l’affaiblir dans « sa » ville. Selon notre sondage, sa liste serait en forte baisse. Mais ses adversaires socialistes souffriraient encore plus.