Eden Hazard, Dries Mertens et Kevin De Bruyne parmi les finalistes du Ballon d'Or

France Football a dévoilé lundi la liste définitive des 30 finalistes pour le Ballon d’Or. Le nombre de Belges est de 3 : Eden Hazard (Chelsea), Dries Mertens (Naples) et Kevin De Bruyne (Manchester City). Le vainqueur sera connu le lundi 18 décembre.

Les 27 autres nominés sont Christiano Ronaldo (Por/Real Madrid), Leonardi Bonucci (Ita/AC Milan), Isco (Esp/Real Madrid), Kylian Mbappé (Fr/PSG), Karim Benzema (Fr/Real Madrid), Mats Hummels (All/Bayern Munich), Robert Lewandowski (Pol/Bayern Munich), Edinson Cavani (Uru/PSG), Pierre-Emerick Aubameyang (Gab/Borussia Dortmund), Lionel Messi (Arg/ FC Barcelona), Radamel Falcao (Col/AS Monaco), Sadio Mané (Sen/Liverpool FC), Gianluigi Buffon (Ita/Juventus FC), Toni Kroos (All/Real Madrid), Harry Kane (Ang/Tottenham), David De Gea (Esp/Manchester United), Edin Dzeko (Bos/AS Roma), Philippe Coutinho (Bre/Liverpool), Luis Suarez (Uru/FC Barcelone), Jan Oblak (Sln/Atlético Madrid), Sergio Ramos (Esp/Real Madrid), Paulo Dybala (Arg/Juventus), N’Golo Kanté (Fra/Chelsea), Neymar (Bre/FC Barcelone/PSG), Marcelo (Bre/Real Madrid) et Luka Modric (Cro/Real Madrid) dans la liste.

De Bruyne, seul Belge l’année dernière

La saison passée, Kevin De Bruyne fut le seul belge nommé au Ballon d’Or. Celui-ci est depuis l’année dernière la seule propriété de France Football alors qu’avant le magazine travaillait de consort avec la FIFA qui a créé dès 2016 le FIFA World Player of the Year. Lionel Messi a remporté le FIFA Ballon d’Or à quatre reprises (2010-2012 & 2015) et Cristiano Ronaldo deux fois (2013 & 2014). Les deux vedettes ont remporté également le Ballon d’Or original, Messi une fois en 2009, Ronaldo deux fois : en 2008 et la saison dernière.