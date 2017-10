Plus de la moitié des Belges sont prêts à payer plus au profit des agriculteurs

Belga

Plus de la moitié (56%) des Belges sont prêts à payer plus pour leur alimentation si cette plus-value va directement dans la poche des agriculteurs, ressort-il d’un sondage commandé par Bayer et diffusé ce lundi à l’occasion d’un sommet sur les jeunes agriculteurs que l’entreprise agrochimique organise toute la semaine à Bruxelles.