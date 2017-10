Photovoltaïque: le ministre Crucke envisage une durée d'octroi supérieure à dix ans

La décision du gouvernement précédent de réduire de 15 à 10 ans la durée d’octroi des C.V., vu le coût du système, est toujours contestée par de nombreux bénéficiaires du système Solwatt.

Justifiée par l’exécutif PS-cdH par la nécessité de contenir l’impact de cette politique sur la facture de ceux qui ne peuvent avoir des panneaux, elle a été critiquée avec force par le MR pour la rupture de confiance qu’elle a générée envers le système et les pouvoirs publics.

«On est à dix ans de par la loi, mais une évaluation sera effectuée en vue d’une modification. Et sûrement pas pour donner moins de dix ans. Ça ne peut être que pour retourner vers l’esprit du respect des engagements de l’État, et la possibilité d’aller vers les quinze ans», a affirmé M. Crucke (MR).

Pour ce faire, et vu les montants en jeu, le ministre évoque une solution globale. Il viendra «rapidement» au gouvernement avec une proposition de méthodologie, a-t-il promis. Selon lui, sur les quelque 80.000 installations Solwatt 2007-2012, les 13.198 installations mises en service de 2007 à 2009 pourraient revendiquer une réévaluation à la hausse de leur rendement (via un «facteur k» supérieur à 0), soit un coût de 150 millions d’euros «jamais pris en compte par le précédent gouvernement dans ses prévisions».

Et si le gouvernement MR-cdH devait réintégrer le facteur k initial pour l’ensemble des installations Solwatt, cela coûterait 850 millions d’euros, soit 200 millions de plus qu’escompté jusqu’ici, a-t-il ajouté. Cette piste sera étudiée, mais une solution devra porter aussi sur les mécanismes actuels de temporisation des C.V. et l’arrivée à terme des accords de branche de 2e génération.