Diables rouges: le stade est loin d'être rempli, il reste des tickets pour le match face à Chypre

Les Diables rouges se sont imposés (3-4) en Bosnie-Herzégovine lors de la neuvième journée des qualifications pour la Coupe du Monde 2018. Avec 25 points en neuf matches de qualifications, la Belgique est plus que jamais leader de son groupe avec 11 unités d’avance sur les Bosniens à une joute de la fin de la campagne qualificative pour la Coupe du Monde en Russie. Cette ultime rencontre, c’est la réception de Chypre…

À ce sujet, il est important de constater que tous les tickets n’ont pas été vendus. Concrètement, vous êtes un peu plus de 37.000 à avoir acheté votre droit d’entrée à cette rencontre. Or, le stade peut contenir plus ou moins 50.000 personnes. Il est donc encore possible d’assister à cette rencontre dans les tribunes du Stade Roi Baudoin, ce mardi soir (coup d’envoi à 20h45).

S’il n’est pas décisif dans la course à la qualification, ce match peut permettre aux Diables rouges de battre le record de buts inscrits lors d’une campagne qualificative à un Euro et à une Coupe du Monde. De surcroît, du résultat de ce match dépendra la présence de la Belgique dans le pot 1 lors du tirage au sort du Mondial 2018 en Russie.

Supporters, vous savez ce qu’il vous reste à faire ! Si ce n’est pas le cas, ce lien peut vous aider…