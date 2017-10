Au volant d'un roadster de 1,6 million d'euros au Zoute Grand Prix (vidéo)

Ce week-end, Knokke accueillait sa 8 e édition du Zoute Grand Prix, un rallye qui accueille la crème des voitures historiques. Sudpresse y a participé au volant d’une BMW 507 de 1957, une voiture mythique produite seulement à 254 exemplaires. Parmi ses illustres propriétaires, on compte le King et le Roi

«La 507 est une voiture iconique », résume Peter Henrich, CEO de BMW Group Belux. « A l’époque, elle était trop haut de gamme et trop visionnaire. Au regard des standards actuels, ses ventes ont été catastrophiques. Par la suite, elle a inspiré la Z8 et d’autres modèles. Cela nous a donné une leçon, nous qui voulons être pionnier et innovant. Il faut parfois du temps pour que nos créations soient appréciées », note le patron de BMW-Belgique.

Assis au volant, on est impressionné par la longueur et la largeur du capot. Derrière les deux sièges, on peut tout juste loger un petit sac au milieu. Logique, ce roadster était destiné aux vastes routes américaines. Replongeons-nous en ce milieu des années 1950 : l’importateur US de BMW lui demande une décapotable capable de rivaliser avec la 300 SL de Mercedes.

Le designer Albrech von Goertz se met à la tâche. Le moteur 8 cylindres affiche 150 ch pour 1220 kg. « Un rapport poids/puissance pas mal pour l’époque », commente Christophe Weerts, porte-parole de BMW Belgique. On entend rugir la bête dès que l’on titille l’accélérateur. Encore faut-il domestiquer la boîte quatre vitesses. old school au débattement très large. Il faut vraiment étirer le bras pour enclencher la troisième. Les deux rétroviseurs (celui de droite n’existe pas, comme les ceintures de sécurité d’ailleurs) ont la taille d’un miroir de poche. Quant à la direction, elle est très assistée… par la force musculaire du conducteur. Le volant en bakélite est fin et dur. Après quelques minutes d’apprentissage, on éprouve un réel plaisir à piloter même si la vitesse sur les routes du rallye n’est pas élevée.

«Aujourd’hui, tous les collectionneurs veulent une 507 car elle est très rare. Les prix peuvent monter jusqu’à 2 millions d’euros et plus. L’exemplaire que vous conduisez vaut 1,6 million»», précise le porte-parole de BWM. Cette 507 a 60 ans. En temps normal, elle est exposée au musée de la marque à Munich.