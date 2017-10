Liège: deux jeunes hommes condamnés pour le viol collectif d'une fille de 15 ans

Belga

Deux Liégeois, âgés de 22 et 23 ans, ont été condamnés vendredi par le tribunal correctionnel de Liège à des peines de 30 mois et deux ans de prison avec sursis pour deux tiers après avoir commis le viol collectif d’une jeune fille âgée de 15 ans. Celle-ci avait été abusée alors qu’elle n’était plus en état de donner son consentement.