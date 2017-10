Bonne nouvelle pour le Carré: un café mythique va rouvrir ses portes!

Excellente nouvelle pour les aficionados et les nostalgiques du Carré : un café mythique de l’espace le plus festif de la Cité ardente va rouvrir ses portes après des années de fermeture !

Très bonne nouvelle pour les amateurs du Carré ! Le chantier de rénovation d’un des cafés les plus célèbres du quartier va rouvrir ses portes après bien des années de fermeture (photos).

« Vu qu’il fallait effectuer une rénovation complète et que le bâtiment était en partie classé, cela a pris du temps, explique Geoffroy de Paul, de la société GDP. On est tombé aussi sur un peu d’amiante, des faux plafonds… Mais la Ville de Liège s’est montrée enthousiaste sur le projet et nous avons obtenu le permis de bâtir en juin dernier. »

> Il faudra quelques rénovations, mais le café devrait rouvrir prochainement.

