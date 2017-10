Herstal: le nouveau règlement «cafés» est voté, voici ce qu'il implique

Le MR et Eric Jadot se sont abstenus.

Fin 2015, le conseil communal adoptait un règlement imposant des horaires de fermeture aux cafés du centre. Une décision prise en raison de nombreuses plaintes des riverains et d’interventions fréquentes de la police dans certains des 42 établissements concernés. Un recours avait été déposé au Conseil d’Etat par certains cafetiers. L’instance avait décidé d’annuler le règlement notamment parce qu’il n’était pas limité dans le temps. Le Conseil d’Etat décidait donc qu’à partir de ce 30 septembre, le règlement ne devait plus être en vigueur. Ce qui a poussé la majorité à revoir le règlement et à l’adapter.

