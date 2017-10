Julie Fernandez Fernandez s’oppose régulièrement à Théo Francken et à sa politique migratoire. Et ça ne plaît manifestement pas à tout le monde. La semaine dernière, elle a reçu un courrier anonyme, écrit en néerlandais, recouvert d’insultes et de croix gammées à son domicile privé.

Les insultes, les courriers anonymes, les mails incendiaires, les politiques y sont – plus ou moins – habitués.

À la pointe, avec d’autres, du combat contre la politique migratoire menée par le secrétaire d’Etat à l’Asile et aux Migrations, le NV-A Théo Francken, la socialiste liégeoise Julie Fernandez Fernandez, vient d’ailleurs d’en faire les frais.

« Depuis une quinzaine de jours, je reçois une déferlante de mails écrits manifestement par des fachos, raconte-t-elle.

Mais depuis vendredi, la donne a quelque peu changé. La députée liégeoise a en effet découvert dans sa boîte aux lettres un courrier écrit (photos) à son intention en néerlandais. On y voit des insultes et des croix gammées. « On y retrouve également des propos insultants vis-à-vis de ma famille et de mon histoire personnelle. »

> Outre ces insultes, un élément alarmant inquiète particulièrement Julie Fernandez Fernandez.

> Retrouvez le contenu de ce courrier et le témoignage de la députée dans notre édition digitale.