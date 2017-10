Exclusif: les diplômés de ULiège ont-ils trouvé un travail après un an? Voici les résultats de l'enquête menée durant 5 ans

C’est une première en Communauté française. Depuis cinq ans, l’Université de Liège envoie systématiquement un questionnaire par mail à tous ses diplômés sortis il y a un an, ainsi qu’à la cohorte sortie il y a cinq ans. « On leur demande de répondre à différentes questions sur leur insertion dans le monde du travail, explique Philip Pijcke, l’analyste de l’ULiège. Non seulement s’ils ont trouvé un travail, mais aussi si ce dernier est situé dans le cadre de leurs études, quelles difficultés ils ont rencontré, comment l’ont-ils trouvé, quelles langues étrangères ils emploient, etc. »

Sur les 11.230 mails envoyés chaque année un an après, 3.298 ont répondu, ce qui donne un taux de 29,4 % largement exploitables statistiquement parlant.

