Les photos et résultats du Liège 10 Km

La 26e édition du Liège 10 Km a été un réel succès avec pas moins de 3.200 coureurs alignés sur 5 et 10 km. il est vrai que la météo était tout simplement idéale pour ce genre d’épreuve. Le tracé comprenait notamment des passages par la Foire d’Octobre, le Palais des Princes-Evêques ou encore le parc de la Boverie. Dans l'épreuve phare de 10 km, c’est Rudisa Fita Ayamon s’est imposé en réalisant un nouveau record de l'épreuve, flirtant avec la barre des 30 minutes (30'07). Dorian Boulvin (30'12) et Oussama Lonneux (30'42) se classent deuxième et troisième. Chez les dames, Séverine Bessemans (35'18) a devancé au sprint Alexandra Tondeur (35'21). Virginie Demeyer (38'45) a terminé troisième et s'adjuge le titre de championne francophone de la distance. Les résultats peuvent être consultés ici.