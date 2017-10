Une brasserie à insectes à Liège

Depuis quatre ans, Gaelle Bree et Olivier Botman sillonnent la Belgique avec leur food truck « Bugs in Mugs » afin de faire découvrir leurs spécialités aux insectes. Mais ils passent maintenant à la vitesse supérieure !

Gaelle Bree et Olivier Botman ouvriront le 27 octobre.

Le succès était au rendez-vous, mais le couple originaire de Herve en veut plus, et passe à un projet bien plus conséquent !

Leur projet est ambitieux, et ils sont déjà très stressés !

Découvrez les mets proposés !