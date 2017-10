Ce Seraing-là ne lâchera jamais rien!

Moussa Gueye a inscrit le but de la victoire de Seraing.

Pris en otage par la Fifa pour une sombre histoire qui sent le règlement de compte, Seraing, toujours privé de transferts, lancent ses jeunes dans la bagarre. Samedi soir, face à Audenaarde, les troupes de Christophe Grégoire étaient prêtes à tout pour décrocher une première victoire. Et elles l’ont fait avec un but de Gueye dans les arrêts de jeu.