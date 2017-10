Suivez Anderlecht – Standard en direct (0-0): les Mauves se créent les premières occasions

Nicolas Frutos et Ricardo Sa Pinto avaient fait leurs choix pour leur onze de base respectif pour la rencontre entre Anderlecht et le Standard dans le cadre de la neuvième journée de championnat. Du côté anderlechtois, Frutos, qui vit son dernier match en tant que T1 du RSCA, aligne un 4-3-3. En défense, Sa fête sa première titularisation en championnat alors que Kara et Obradovic font leur retour dans le onze de base après des pépins physiques. Ancien du Standard, Trebel est associé dans l’entrejeu à Dendoncker et Hanni qui a été préféré à Stanciu. Kums et Gerkens sont sur le banc au coup d’envoi. Finalement apte, Teodorczyk est épaulé par Onyekuru et Chipciu.

Au Standard, Ricardo Sa Pinto a opté pour le onze attendu, à savoir un système où il maintient en milieu de terrain son duo de récupérateurs avec Uche Agbo et Merveille Bokadi, avec le Roumain Razvan Marin à la pointe du triangle, juste derrière l’attaquant qui sera non pas Orlando Sa, qui court toujours après sa meilleure forme, mais Duje Cop. À charge pour Ndongala à droite et pour Mpoku à gauche d’amener le danger dans le rectangle anderlechtois. Sur le plan défensif, Sa Pinto ne procède à aucun changement : c’est le quatre habituel avec Fai, Luyindama, Laifis et Pocognoli devant Ochoa. On note la présence sur le banc de Junior Edmilson, dont c’est le grand retour aux affaires, et de… Faruku Miya, qui avait été versé en début de saison dans le noyau C avant d’être invité à se joindre aux entraînements des Espoirs.