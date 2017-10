Anderlecht – Standard (1-0): Henry Onyekuru délivre les Mauves en toute fin de match (vidéo)

Si l’après-Vanhaezebrouck a plutôt mal débuté pour La Gantoise dimanche à Bruges (2-1), il restait à savoir comment allait se terminer l’intérim de Nicolas Frutos à Anderlecht contre le Standard, pour le compte de la 9e journée de la Jupiler Pro League de football. L’ancien buteur argentin des Mauves était en effet pour la quatrième et dernière fois à la tête de l’équipe championne de Belgique avant la trêve internationale et l’arrivée apparemment minutieusement programmée de HVH. Point de vue résultats, il n’aurait en tout cas pu faire mieux en championnat : six points sur six dont un Clasico victorieux au Stade Constant Vanden Stock (ce n’était plus arrivé depuis avril 2014) grâce à un but d’Henry Onyekuru à la 89e.

Le Portugais Josué Sa, préféré à Olivier Deschacht, profitait de la blessure d’Uros Spajic pour effectuer ses débuts officiels à Anderlecht. En face le Roumain Razvan Marin bénéficiait lui de la suspension de Carlinhos en milieu de terrain alors que devant Ricardo Sa Pinto avait préféré le Croate Duja Cop, aligné seul en pointe, à Orlando Sa.

Premier acte endormant

Le début de match était à l’avantage des visités dont la domination était toutefois stérile. Si les occasions n’étaient pas réelles, la réplique liégeoise était sans danger : la frappe de Bokadi passait largement au-dessus de l’objectif après 16 minutes de jeu. Le véritable premier fait de match était d’ailleurs lié à ce joueur du Standard qui, blessé, a été contraint de quitter la pelouse après 27 minutes de jeu. C’est Luchkevych qui l’a remplacé.

Il fallait attendre la toute fin du premier acte pour enfin avoir quelque chose à se mettre sous la dent. Teodorczyk recevait le ballon sur la gauche du grand rectangle. Il contrôlait la balle, se jouait de son opposant direct et tentait sa chance. La frappe passait à côté du but. C’était déjà tout pour un premier acte dont le niveau général était bien plus qu’insuffisant pour une telle affiche.

Les intentions des 22 acteurs étaient meilleures après la pause, mais la conclusion leur faisait défaut, à l’image de la tentative croquée de Hanni, pourtant en position idéale. Les Mauves laissaient cependant trop d’espaces aux Rouches qui en profitaient pour jouer un cran plus haut et mettre le nez à la fenêtre. Mais Teodorczyk, d’une frappe puissante repoussée par Ochoa, leur rappelait qu’ils devaient rester méfiants. C’était encore le gardien de but visiteur qui sauvait les siens, toujours devant « Teo, à la 60e puis à la 62e.

Il fallait attendre la toute fin de match pour voir l’unique but de la rencontre. Dendoncker, depuis le flanc droit, centrait dans le grand rectangle. Henry Onyekuru reprenait la balle de la tête et offrait les trois points à ses couleurs au terme d’un Clasico décevant d’un point de vue technique et offensif malgré, certes, une seconde période plus animée que le premier acte. On citera également l’occasion trois étoiles de Luchkevych dans les arrêts de jeu qui a loupé l’égalisation.