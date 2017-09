La grève à la FN Herstal se poursuivra lundi

Le directeur de l’usine, celui de la gestion des ressources humaines ainsi que le directeur industriel étaient présents vendredi devant l’entreprise. L’un d’eux a brièvement interpellé la délégation syndicale laquelle a répondu qu’elle était ouverte à la discussion. «Mais, à l’heure actuelle, aucun rendez-vous n’a été fixé», souligne le syndicat socialiste.

Ce mouvement, qui avait débuté jeudi en cours de journée par l’arrêt de travail des ouvriers affiliés à la FGTB, fait suite au blocage des négociations sur l’accord interprofessionnel permettant aux travailleurs d’obtenir une augmentation salariale de 1,1%.

Au vu d’une masse salariale égale entre les ouvriers et des cadres, deux fois et demi moins nombreux, les représentants des travailleurs estiment pouvoir réclamer une augmentation plus substantielle mais la direction se retranche derrière les dispositions légales.

Une grève pour des raisons similaires avait eu lieu en 2009. Le confit avait duré trois semaines. Lundi, un piquet empêchera à nouveau l’accès à la FN Herstal et à Browning, situé dans le zoning des Hauts Sarts.