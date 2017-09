D'un Clasico à l'autre: 19 changements!

Que de mouvements entre les deux onze de base du mois de janvier et ceux attendus ce dimanche !

Anderlecht ayant terminé la saison dernière dans la peau du champion de Belgique pour la 34 e fois de son histoire, s’assurant par la même occasion une participation à la phase de groupes de la Ligue des champions 2017-2018, le noyau bruxellois a connu moins de modifications en profondeur que celui du Standard durant l’été. Et cela se ressent quand on compare le onze couché sur la feuille de match par René Weiler le 29 janvier 2017 et celui que devrait mettre sur pied Nicolas Frutos ce dimanche.

> La compositions des deux équipes.

> Les changements des deux équipes comparés au dernier classico, en janvier dernier.