Liège: Damso, le premier nom des Ardentes

Un an après son parrain Booba, c’est donc Damso qui se produira sur la grande scène durant la première soirée des Ardentes. Une nouvelle étape dans le parcours sans faute du Bruxellois, dont l’étoile ne cesse de monter ces derniers temps. Encore anonyme il y a deux ans, le natif de Kinshasa n’a eu besoin que de quelques mois pour voir son premier album certifié disque d’or. Encore plus fort : le suivant paru en avril dernier est d’ores et déjà triple disque de platine ! Un succès dans les charts qui s’est aussi accompagné de concerts-évènements. Sa prestation ébouriffante aux Ardentes cet été a mis tout le monde d’accord quant à la qualité de son jeu de scène. N’empêche, assurer la tête d’affiche du même festival un an plus tard constitue une nouvelle étape dans sa formidable ascension.

D’autres noms bientôt

Cette première confirmation arrive assez tôt, pour un événement qui aura tout de même lieu dans plus de neuf mois. Elle ne restera pourtant pas la seule bien longtemps. « Nos premiers contacts avec les artistes ont généralement lieu un an à l’avance », confie Jean-Yves Reumont, l’attaché de presse du festival. « D’habitude, nous n’obtenons les confirmations qu’après plusieurs mois de tractations mais cette fois, certaines demandes ont abouti beaucoup plus rapidement. C’est le cas pour Damso, mais aussi pour d’autres artistes qui seront annoncés dans les prochaines semaines. »

Histoire de marquer le coup, les organisateurs du festival ont également décidé de mettre en vente 1000 pass 4 jours à un tarif avantageux. Ils seront disponibles pour 90 euros, soit 30 de moins que les billets traditionnels. Une bonne affaire pour tous ceux qui se rendent aux Ardentes les yeux fermés.