Plus aucune liaison, jusqu'à nouvel ordre, entre Liège Airport et la Chine dès le 7/10

Belga

Plus aucune liaison entre Liège Airport et la Chine ne sera opérée dès le 7 octobre et ce, jusqu’à nouvel ordre, a-t-on appris mercredi auprès du porte-parole de l’aéroport liégeois. Cette décision fait suite à l’annulation survenue dans la nuit de lundi à mardi d’un vol VIM Airlines qui devait ramener 341 touristes chinois dans leur pays.