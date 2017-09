Un conseil communal sans la majorité socialiste à Soumagne

Conseil communal surréaliste ce lundi soir à Soumagne. Convoqué par l’opposition et les dissidents, il a été déserté par la majorité socialiste après le premier point de l’ordre du jour.

Un conseil communal sans la majorité en place, ça n’arrive pas tous les jours. C’est pourtant ce qui est à arrivé ce lundi soir à Soumagne. A l’origine de ce « souci », l’annulation voici quelques jours de la séance prévue initialement ce lundi soir pour cause de problèmes informatiques. Une annulation que l’opposition, soutenue en cela par des conseillers indépendants, dissidents socialistes et humanistes, n’a pas appréciée. Résultat : forts de leur majorité alternative – ils sont 13 sur 25 – ils ont décidé de convoquer eux-mêmes le conseil communal et d’inscrire tous les dossiers délicats à l’ordre du jour. En espérant que la majorité socialiste répondrait à leur « invitation »…

