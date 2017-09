Depuis la rentrée, le petit Lucas a été laissé à 8 reprises sur le bord de la route par le chauffeur de bus!

Le petit Lucas, 12 ans, de Lixhe (Visé) s’est vu refuser à huit reprises la montée dans le bus depuis la rentrée des classes. Un problème qui suscite la colère de sa maman car le bus suivant… ne passe que 2 heures plus tard.

Selon nos confrères de RTLInfo, qui dévoilent l’information, Lucas s’est vu répondre à chaque fois que le bus était complet. Alors qu’il est abonné, il doit faire le trajet à pied. « Sur le trajet à pied, il a plu donc j’étais tout mouillé, j’avais chaud comme j’avais marché, et je suis tombé malade ».

« Les problèmes de surcharge sont récurrents en période de rentrée scolaire », explique Carine Zanella, porte-parole des TEC Liège-Verviers à Vincent Jamoule. « Si on constate qu’effectivement, il y a une réelle surcharge, on tente de mettre des renforts là où c’est possible ».