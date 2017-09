Le nouveau combat de Bernard Tapie: atteint d'un cancer de l'estomac, il est sous chimio et espère être opéré rapidement

Rédaction en ligne

Bernard Tapie lutte contre un cancer ! C’est à Marseille que la terrible nouvelle a filtré dimanche. « Je vais me battre comme je l’ai toujours fait ! », a-t-il déclaré pour rassurer les supporters de l’OM inquiets et qui parlaient de « maladie grave ». Dominique Tapie, son épouse, a confirmé qu’il était hospitalisé et qu’il subissait une chimio, pour un cancer de l’estomac.