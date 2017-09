Suivez Standard - Lokeren en direct: les Rouches veulent confirmer leur succès de la Croky Cup (0-0)

Le Standard de Liège n’a plus perdu depuis trois rencontres. Sa dernière défaite remonte au 27 août lors du déplacment au Club de Bruges (4-0). Depuis lors, les Rouches ont tenu en échec le Sporting de Charleroi (0-0), ont perdu deux points à Eupen (1-1) avant de s’imposer ce mercredi soir contre Heist en Coupe de Belgique (4-0). Depuis la trève internationale, le Standard tourne mieux, mais il faut maintenant confirmer ce bon regain de forme.

En championnat, les joueurs de Ricardo Sa Pinto attendent un succès depuis le deuxième journée de championnat et la réception de Genk (2-1). Actuellement treizième au championnat, le club liégeois doit impérativement remporter l’enjeu ce dimanche pour enfin donner un coup d’accélérateur à sa saison.

Et, la réception de Lokeren en est une belle opportunité. Juste un point devant au classement, Lokeren ne vit pas non plus un début de compétition rêvé.

Dans le noyau liégeois, Edmilson Jr et Fiore sont toujours blessés et manqueront la réception des Waaslandiens.