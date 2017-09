Suivez Standard - Lokeren en direct: les Rouchent récompensés pour leur domination (LIVE, 1-1)

Le Standard de Liège n’a plus perdu depuis trois rencontres. Sa dernière défaite remonte au 27 août lors du déplacment au Club de Bruges (4-0). Depuis lors, les Rouches ont tenu en échec le Sporting de Charleroi (0-0), ont perdu deux points à Eupen (1-1) avant de s’imposer ce mercredi soir contre Heist en Coupe de Belgique (4-0). Depuis la trève internationale, le Standard tourne mieux, mais il faut maintenant confirmer ce bon regain de forme.

Concentré et en confiance grâce à leur victoire en semaine contre Heist (4-0), le Standard de Liège rentrait bien dans son match. Les Liégeois prenaient la possession du ballon à leur compte et s’octroyaient la première véritable occasion après quelques secondes de jeu. De son côté, Lokeren avait du mal à sortir et devait se contenter de rares phases arrêtées pour amener le ballon dans le rectangle liégeois. Si les Rouches dominaient clairement la première période, ils ne parvenaient pas ouvrir le score. Et ce, malgré des tentatives souvent hors-cadre de Cop, Mpoku et Ndongala. Dominants mais pas efficaces, les Rouches allaient se voir punir juste avant la pause. Benchaib, auteur d’une superbe reprise de volée, laissait Ochoa impuissant. 0-1 à la pause, le Standard était très mal payé…