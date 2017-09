Attention: les forains arrivent ce soir sur le boulevard d'Avroy

Pour profiter de la Foire d’Octobre, qui débutera le 30 septembre, il faut bien que les forains prennent leurs quartiers. Et c’est ce vendredi soir qu’arrive le gros du contingent. Inutile de dire que mieux vaudra éviter le boulevard d’Avroy. « Différentes mesures ont été prises, comme c’est le cas chaque année, afin de limiter les problèmes », explique Eduardo Lopes, pour la Ville de Liège. « Ainsi, les forains qui s’installent dans le parc d’Avroy ont eu une dérogation pour déjà arriver ce jeudi, du moins avec ce qu’on appelle les caravanes « de ménage » dans lesquelles ils vivent. »

Ce soir, « les attractions doivent arriver en trois vagues : à 18h30, 19h30 et 20h30. C’est la police qui donne le « go » des arrivées et adapte les horaires si nécessaire. Les forains doivent attendre ce moment pour arriver. À partir de 21h30 ce sont à nouveau les véhicules « ménage » qui pourront venir sur le site, puis de nouveau les manèges à partir de 23h. »

Les nuisances devraient ainsi être limitées. « De plus, une dizaine de forains sont encore sur la foire d’Hasselt jusqu’à dimanche. Ils arriveront donc seulement à partir de lundi ».

Néanmoins, si ce soir vous pouvez éviter le boulevard d’Avroy, faites-le.