Vingt-quatre heures après les qualifications de l’Antwerp, Courtrai et Saint-Trond, plusieurs clubs lançaient la soirée de Coupe de Belgique ce mercredi dès 20h. De ces premières rencontres, on retiendra surtout la qualification de Mouscron face à Tubize (3-1) et l’élimination du RFC Liège qui était pourtant parvenu à revenir deux fois au score contre Zulte Waregem, le tenant du titre (2-3). Genk, Waasland/Beveren, Malines et Ostende ont également décroché leur qualification.

Ensuite, le FC Bruges n’a fait qu’une bouchée de Roulers (1-5). Quant aux Pandas d’Eupen, ils sont parvenus à renverse la vapeur : menés 0-2 par Ruppel Boom, les visités se sont finalement imposés sur la marque de 3-2. Lokeren et La Gantoise ont également leur ticket pour les huitièmes de finale en poche.

Enfin, on citera les qualifications du Standard qui n’a fait qu’une bouchée de Heist (4-0) et d’Anderlecht, victorieux 0-1 à Westerlo pour la première de Frutos au poste de T1.