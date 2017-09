Le début de compétition n’a pas été brillant, tant du côté eupenois que liégeois. Engluées dans les profondeurs du classement, les deux formations attendent impatiemment une victoire pour enfin donner un coup de boost à leur championnat.

Déjà en panne de confiance, le Standard se tirait une balle dans le pied. Mbaye Leye, l’attaquant eupenois, ouvrait la marque après seulement deux minutes de jeu. Si les Rouches voulaient se relancer, c’était en tout cas mal parti... Qu’à cela ne tienne, les Rouches rentraient doucement dans leur rencontre. Ils multipliaient les incursions offensives et ensuite les occasions. Les Liégeois avaient le contrôle du jeu, mais pas du marquoir. Ils se sont donc remis à un exploit individuel de Paul-José Mpoku. L’ailier congolais sortait une action cinq étoiles dont lui seul en a le secret. Crochet, double crochet et frappe du pied droit. Il ne laissait aucune chance à la défense eupenoise. Cette égalisation tombait plutôt bien puisqu’elle intervenait juste avant la pause.

Au retour des vestiaires, le Standard, à l’image du premier acte, mettait le pied sur le ballon et tentait d’aller inscrire le seconde but de sa soirée. Mais, Eupen ne se laissait pas faire et essayait, par moments, de mettre le nez à la fenêtre. Sur une pelouse totalement détrempée, le niveau et le rythme du match baissait de minutes en minutes. Chose qui n’arrangeait pas les 22 acteurs, soucieux d’aller chercher deux points en plus. Malheureusement pour eux, le score allait en rester là.

Au classement, deux points séparent toujours les deux formations. Les Liégeois pointent à la treizième place avec six unités, tandis que les Germanophones sont quatrozièmes avec quatre points au compteur. Ces deux équipes devancent Malines et Ostende, actuelle lanterne rouge.