Liège : une smartflower devant les Guillemins pour l'exposition «J'aurai 20 ans en 2030»

Dans le cadre de l’exposition futuriste « J’aurai 20 ans en 2030 » qui sera inaugurée le vendredi 22 septembre prochain dans la gare des Guillemins, EDF Luminus a installé une immense smartflower sur l’esplanade. C’est un petit bijou de technologie qui conjugue économies d’énergie et design. Au lever du soleil, tel un tournesol, la smartflower se déploie entièrement et s’oriente automatiquement face au soleil Elle commencera alors à produire de l’électricité grâce à ses douze pétales composés de panneaux photovoltaïques. Cette fleur innovante et intelligente, de 6m de haut, apportera de l’énergie dans la station de recharge pour vélos électriques.