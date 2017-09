Voici les cinq vraies raisons du départ de Laurette Onkelinx (Analyse)

En annonçant ce mercredi son retrait de la politique active « au plus tard en 2019 », Laurette Onkelinx (PS) a pris tout le monde de court. Et provoqué un séisme aux conséquences multiples, qui trouve ses racines dans au moins cinq grands éléments. Analyse de Christian Carpentier, journaliste politique.

Les affaires du Parti Socialiste représentent l’une des raisons qui ont poussé Laurette Onkelinx à se retirer. La Sérésienne n’a jamais été impliquée dans aucun des scandales judiciaires traversés par son parti. Mais la dernière affaire en date qui a ébranlé le PS – celle du Samusocial – l’a directement touchée.

Ses ratés et les derniers sondages ne sont pas non plus étrangers à ce départ de la politique.

> Voici les cinq raisons qui ont poussé Laurette Onkelinx a annoncé son départ de la vie politique.