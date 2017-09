Jusqu'à 2 ans requis contre les auteurs d'une bagarre entre fanatiques de VW à Liège

Le parquet a requis mardi des peines allant jusqu’à 2 ans de prison contre trois habitants de la région de Péruwelz qui avaient été impliqués dans une bagarre violente lors d’un rassemblement de véhicules Volkswagen à Lommel en août 2012. Un homme avait eu la hanche brisée et avait subi d’importantes séquelles après avoir été frappé à coups de pied.

Les faits reprochés aux trois prévenus s’étaient déroulés dans le camping improvisé d’un festival rassemblant des fanatiques de véhicules Volkswagen le 11 août 2012. Le groupe des trois prévenus était sous influence de l’alcool et avait allumé un barbecue sans se soucier de la présence de voisins.

À la suite d’un malentendu, les trois prévenus avaient déclenché une bagarre et s’étaient précipités sur leurs voisins dans une charge violente. Un de ceux-ci avait été projeté au sol et frappé à coups de pied par les prévenus. Il avait eu la hanche brisée et avait endossé des séquelles permanentes. Les agresseurs avaient été rapidement identifiés par les services de sécurité. Certains d’entre eux présentaient de sérieux antécédents en matière de violences.

Le parquet a requis contre les prévenus des peines de 160 heures de travail, 14 mois et 2 ans de prison. Les avocats des prévenus n’ont pas contesté les faits mais ont sollicité des peines de travail.

Le jugement sera prononcé le 10 octobre.