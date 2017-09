Une campagne pour un meilleur accueil des migrants dans les communes lancée à Verviers

Le Centre national de coopération au développement (CNCD) 11.11.11, coupole regroupant 90 associations diverses, a lancé mardi à Verviers une campagne de sensibilisation à l’adresse des autorités des 282 communes wallonnes afin que ces dernières, à un an des élections, mettent en place une politique plus hospitalière envers les migrants. Des rassemblements sont ainsi prévus le 14 septembre devant une vingtaine de maisons communales wallonnes et bruxelloises.

Pour une sensibilisation de la population à l’accueil des migrants et demandeurs d’asile

Cette action a pour but de faire voter aux communes wallonnes des motions dans lesquelles elles s’engagent dans une politique plus hospitalière envers les migrants et les sans-papiers.

Cette politique repose sur une sensibilisation de la population, la mise en place d’une série d’engagements sur l’accueil des migrants et demandeurs d’asile mais aussi en se montrant solidaire des communes européennes qui font face aux flux migratoires.

Après les communes de Chièvres et Vielsalm, Huy pourrait être la troisième commune à voter cette motion lors d’une prochaine séance du conseil communal. C’est ce qu’une plateforme «Huy, commune hospitalière» sollicitera lors de la réunion mensuelle de la haute assemblée prévue le 12 septembre en soirée. Cette plateforme citoyenne rassemble des conseillers communaux, des associations comme le PAC (Présence et action culturelles) et des citoyens.

Une action coordonnée, devant une vingtaine de maisons communales de Wallonie et de Bruxelles, parmi lesquelles Mons, Liège, Namur, Bastogne Wavre ou encore Schaerbeek, sera par ailleurs organisée, avec le même objectif, le 14 septembre prochain.