Le SPW ouvre à Verviers son 10e Espace Wallonie, le 1er dans sa version 4.0 (+vidéo)

Ces centres d’information et d’accueil sont accessibles à toute personne souhaitant des informations sur la Wallonie, ses compétences et ses actions. Le citoyen peut ainsi obtenir un renseignement, un formulaire, être orienté dans ses démarches et vers les services adéquats ou encore obtenir les brochures et publications éditées par l’administration wallonne.

L’espace verviétois proposera, en un seul et même lieu, et c’est ce qui lui donne son caractère unique, un centre d’information et d’accueil, des infos-conseils logement, un guichet de l’énergie, des permanences fiscalité mais également une permanence handicap de l’agence wallonne pour une vie de qualité (Aviq).

«Lorsqu’on sait que les thématiques habitat et fiscalité représentent à elles seules plus de 70 % des demandes, on mesure combien l’espace verviétois couvre très largement les attentes des citoyens», souligne Sylvie Marique, secrétaire générale du SPW.

Verviers est donc le 10e espace wallon après Arlon, Charleroi, Eupen, La Louvière, Liège, Mons, Namur, Nivelles et Tournai.

