Un responsable opérationnel pour les dépôts de bus de Verviers et Eupen

À la suite à l’arrêt de travail surprise intervenu jeudi soir au dépôt de Verviers, une nouvelle réunion entre la direction du Tec Liège-Verviers et les représentants des travailleurs s’est tenue lundi après-midi. La direction a décidé de nommer un nouveau responsable opérationnel en charge uniquement des chauffeurs et des contrôleurs des dépôts de Verviers et Eupen, a-t-on appris de source syndicale.

Lors de la première réunion, qui s’était tenue en urgence quelques heures seulement après la grève sauvage, les représentants syndicaux avaient plaidé pour une approche plus individualisée et personnelle des chauffeurs soumis à un stress permanent afin de respecter les horaires, alors que la mobilité dans les grandes villes est de plus en plus difficile.

Cette demande semble avoir trouvé écho auprès de la direction, laquelle vient de nommer un nouveau responsable opérationnel qui sera uniquement en charge des dépôts de Verviers et Eupen. Son prédécesseur, admis à la retraite, était également responsable opérationnel d’une unité au dépôt de Robermont (Liège).

L’intéressé était précédemment responsable des services techniques des dépôts de Verviers et Eupen. Il sera basé à Verviers et pourra plus aisément avoir une approche individualisée et un suivi personnalisé des dossiers qui concerneront aussi bien les chauffeurs que les contrôleurs.

Direction et syndicats se retrouveront autour de la table à la mi-octobre pour réaliser un premier bilan de cette nouvelle organisation.